Başkan Aydın; Asgari ücret beklentileri karşılamıyor

Türkİş Aydın il Temsilcisi ve Tesİş Aydın Şube Başkanı Mustafa Aydın, açıklanan asgari ücret rakamlarını değerlendirerek, yapılan zammın beklentileri karşılamadığını söyledi.

2020 yılı için net 2324,70 TL olarak belirlenen asgari ücretin, çalışanların beklentilerini karşılamadığını ifade eden Başkan Aydın, “2020 yılı için açıklanan asgari ücret tutarı maalesef çalışanların beklentilerini karşılamadığı gibi asgari yaşam standardını da karşılamamaktadır. Asgari ücret, yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsurudur. Ülkemizde uygulanan asgari ücret, bir standart oluşturmaktan uzak bulunmaktadır. Açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında, yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koymaktadır. Maalesef çalışanlarımız 2020 yılında umutsuzluğa ve çaresizliğe itilmiştir. İşçilerimizin çalışma hayatında insanca yaşanabilir bir maaş beklentisi bir sonraki yıla kalmıştır. Açıklanan asgari ücretle dört kişilik bir ailenin hayat mücadelesi sekteye uğramıştır” dedi.

AYDIN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

GÜNEŞ 08:16

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:03

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.