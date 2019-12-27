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3 yıllık mücadelenin ardından İstiklal Madalyası´na kavuşuyor

DHA

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri için İstiklal Madalyası almaya hak kazanan merhum Ahmet Ulusoy'un (87), 'İstiklal Madalyası' oğlu Ahmet Remzi Ulusoy'a törenle verilecek.

- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'ndaki hizmetleri için İstiklal Madalyası almaya hak kazanan merhum Ahmet Ulusoy'un (87), 'İstiklal Madalyası' oğlu Ahmet Remzi Ulusoy'a törenle verilecek.
Kurtuluş Savaşı´nda 6'ncı Alay 50'nci Tümen'de görev yapan Karacasu ilçesinde yaşayan 1897 doğumlu Serçavuş Muavini Ahmet Ulusoy, 'Ben askerliği madalya için yapmadım' diyerek madalyaya başvurmadı. Ahmet Ulusoy'un oğlu, Ahmet Remzi Ulusoy, torununun yönlendirmesiyle 'Babamdan bir hatıra olsun' diyerek İstiklal Madalyası'na başvurdu. 'Kurtuluş Savaşındaki Hizmetleri Tespit Edilen Şehit ve Gazilerin Mirasçılarına İstiklal Madalyası' verilmesi hakkındaki 25 Aralık 2019 tarihli ve 1930 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi'ne göre Serçavuş Muavini Ahmet Ulusoy'un oğlu Ahmet Remzi Ulusoy mirasçısı olarak İstiklal Madalyası almaya hak kazandı.
Haberi Ahmet Remzi Ulusoy'un ailesi ile birlikte yaşadığı Zafer Mahallesi Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki evine giderek veren Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Ulusoy'u tebrik edip, gurur duyduklarını söyledi. Ziyarette Kaymakam Ahmet Soley'e, Belediye Başkanı MHP'li Zeki İnal, AK Parti İlçe Başkanı Fuat Meriç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aşkın Güneş, SYDV Müdürü Mustafa Geçmez ile Nazilli Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel'de de eşlik etti. Ulusoy ailesi büyük bir mutluluk yaşarken bu ziyaretten dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.
'ADIMDAKI REMZİ BABAMIN KOMUTANININ ADI'
Babasının Kurtuluş Savaşı'nda iki kez askere gittiğini belirten oğlu Ahmet Remzi Ulusoy, "Babam askerliğini topçu olarak yaptı. Yunanlıların yaptığı zulme karşı mücadele verdi. Sağlığında ayakkabıcılık yaptı. Rüştiye Mektebi'nden mezun olduktan sonra İstanbul´a Darülfünun´a gitme şansı vardı. Ama babası, 'İki kızın içinde bir oğlansın, gözümün önünde dur' diyor. Sonra hayata da küsüyor biraz. Karacasu'da okumuş bir insan olduğu için resmi dairelerden çok teklif geldi ama kabul etmedi. Karacasu'da yayladaki yerimizi 'Kesinlikle satmayın, oradaki meyveden biri bir koparıp yerse bir dua okur' dedi. Babam 1965 yılında vefat etti. Karacasu'da Tabak Hacı İbramlar Mezarlığı'na defnedildi. Benim adımdaki Remzi de onun komutanının adıdır" dedi.
'3 YIL BOYUNCA MÜCADELE VERDİK'
İstiklal Madalyası almaya hak kazanma yolunda aileye destek veren emekli hakim olan Avukat Ünal Yay, "3 yıl önce babasının İstiklal Savaşı'na katıldığını anlattı. Madalya ile ilgili mevzuata bakmak istedi. İlk erkek evlada veriliyor madalya dedim. Karacasu'da askerlik şubesi lav edildiği için bütün kayıtlar defterler Nazilli Askerlik Şubesi'ne taşındı. Defter kayıtlarını inceledik. Kayıtları bulduk çıkardık. Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruda bulunduk. Birkaç hata vardı. Onları düzelttik. 3 yıl mücadele verdik. Ahmet hocamızın söylediği her şey doğru çıktı. Hayatını boyunca bu madalyayı taşıma hakkı kazandı" dedi.
'BU BİR ŞEREF'
Ahmet Remzi Ulusoy, "Bu karardan ve ziyaretlerinizden dolayı şeref duydum. Babam 'Ben madalya için para için askerlik yapmadım' dedi ve madalya için başvurmadı. Torunum 34 yıl önce 'Dede çok güzel bir hatıra olur, neden istemiyorsun? İstiklal Madalyası çok önemli bir madalya' dedi. Israr etti, bende torunumun bu isteğine dayanamadım ve tamam dedim. Müracaatımızı yaptık. Önce sorunlar çıktı. Bu kez başardık. Güzel bir şey. Bu bir şeref. Aldık çok şükür. Önümüzdeki günlerde madalyamıza kavuşacağız" dedi.

AYDIN

27 Aralık 2019 Cuma

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