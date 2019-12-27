Kuşadası’nda korkutan yangın

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 5 katlı bir binada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Yangın, Cumhuriyet Mahallesi Turizm Sokak’ta saat 18:50 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre eskiden hastane personel lojmanı olan ve şuanda kullanılmayan 5 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını çevre binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Binada maddi hasar meydana geldi.

AYDIN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:48

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