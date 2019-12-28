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Rektör Aldemir, çiçeği burnunda pilotları yalnız bırakmadı

İHA

Rektör Aldemir, çiçeği burnunda pilotları yalnız bırakmadı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Aydın Çıldır Havaalanı’nda gerçekleşen Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi mezuniyet törenine katıldı.
Mezuniyet törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in yanı sıra, Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi Genel Müdürü Dr. İbrahim Zeki Akyurt, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 2023 2053 ve 2071 hedeflerine güçlenerek ulaşabilmesi için sizler gibi pırıl pırıl gençlere ihtiyacımız var. Küreselleşen dünyamızda başarılı ve mutlu bir gelecek için gençlerimizin ihtiyaç duyacağı bilgiyi, donanımı, liderlik ve medeniyet bilincini sizlere kazandırmak zorundayız. Uluslararası standartlara sahip eğitiminizi tamamlayarak, bayrağımızı gururla gökyüzünde dalgalandıracak olan Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi 78. Filo öğrencilerini yürekten kutluyorum” ifadelerine yer verdiği konuşmasında, önümüzdeki süreçte Üniversitemizde sivil havacılık alanında bir akademik birim açılabileceğini, bu konuda çalışmalar yapmayı düşündüklerini belirtti.
Sektörün ihtiyaç duyduğu personel yetiştirme noktasında mezun istihdamı yüksek bölümlere önem verdiklerini belirten Aldemir, Çıldır Havaalanı’nda verilen uçuş eğitimlerinin teorik derslerinin ADÜ’de verilebilmesi yönünde çalışmalar başlatabileceklerini, havacılığı sektörel olarak önemsediklerini aktardı.
Törende, 25 öğrencisini mezun etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi Genel Müdürü Dr. İbrahim Zeki Akyurt, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’e samimi yaklaşımı için teşekkür ederek önümüzdeki dönemde sivil havacılıkla ilgili yürütülecek çalışmalar için iş birliğine hazır olduklarını söyledi.
Mezuniyet töreninde Rektör Aldemir, Türk Hava Yolları Uçuş Akademisi 78. Filo birincisine teşekkür belgesi verdi.

AYDIN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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