31 bin incir ihracatı 118 milyon dolar kazandırdı Kuru meyve sektörünün 2019 hedefi 1 milyar 450 milyon dolar

Türkiye'nin üretim ve kalitede dünya lideri olduğu kuru incir sektöründe, 31 bin 270 ton ihracata karşılık 118 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye’nin üretim ve ihracatında dünya lideri olduğu çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde verimli üretimi ve katma değerli ürün pazarlamasını hedefleyen Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, sektörün güçlü oyuncusu 18 firmayı URGE Projesi’nde buluşturdu.



Ege İhracatçı Birlikleri’nde basın toplantısı düzenleyen, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, "Ticaret Bakanlığımızın desteklediği Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (URGE) projemiz kapsamında, yaklaşık 8 ay sürecek olan, Yalın Üretim Teknikleri Danışmanlık Faaliyeti başlığı ile yaklaşık 600 bin lira bütçeli bir çalışmayı bugün itibari ile başlatıyoruz." dedi.



URGE Projesi ile verimlilik artışı hedefleniyor

Bugüne kadar gerçekleştirilen URGE projelerinde daha çok yurt dışı pazarlamaya yönelik faaliyetlere odaklandıklarını anımsatan Celep, sözlerine şöyle devam etti:

“İhracatı arttırmak yalnızca yeni pazar ve müşteri bulmakla sürdürülebilir kılınamıyor. Aynı zamanda müşteri memnuniyetini sağlamak ve karlılığın da artması gerekiyor. Bu URGE Projesi ile yalın üretim teknikleri ile daha az maliyetle, daha kaliteli üretim hedefliyoruz. Amacımız verimliliği arttırmak olacak.”



URGE Projesinin detayları hakkında bilgi veren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celep, “URGE projemiz kapsamında, yaklaşık 8 ay sürecek olan, Yalın Üretim Teknikleri Danışmanlık Faaliyeti başlığı ile yaklaşık 600 bin lira bütçeli bir çalışmayı bugün itibari ile başlatıyoruz. Yalın uygulamalarda amacımız, şirketlere 'balık vermenin ötesinde, balık avlamanın' öğretilmesidir. Projeyle amacımız, fire, hata, müşteri iadesi gibi kaliteyle ilgili maliyet arttıran problemlerin azaltılması, ürün akış süresinin kısaltılması, çalışanların iş yapma şekillerinin bazı örnek uygulamalarla iyileştirilmesi ve verimin arttırılması, maliyetin düşmesi, çalışan motivasyonunun iyileştirilmesidir" diye konuştu.



İhracatta 2019 hedefi 1 milyar 450 milyon dolar

2019 yılı sonunda kuru meyve ihracatında 1 milyar 450 milyon doları aşmayı beklediklerini dile getiren Celep, ihracat rakamlarında geldikleri noktayı şöyle özetledi;

“Çekirdeksiz kuru üzümde 100 bin 410 ton ürün satarken 210 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdık. Kuru kayısıda 47 bin 55 ton karşılığı 122 milyon dolarlık ihracat yaptık. Kuru incirde ise; 31 bin 270 ton incir ihraç ederken döviz karşılığı 118 milyon dolara ulaştı. 2019 yılı ilk 11 aylık döneminde, yüzde 3'lük bir artışla 1 milyar 296 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık. Yıl sonunda ihracatımızın 1 milyar 450 milyon doları aşmasını ve geçen yıla göre yüzde 7 oranında artış kaydetmesini bekliyoruz"

AYDIN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:49

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