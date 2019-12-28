Nazilli Belediyespor U-14 Takımı 2019’u kupa ile kapattı

Nazilli Belediyespor U14 takımı Aydın 4.Grup son hafta müsabakasında Hüseyin ve Mahir’in attığı 4 golle AydınAyyıldızspor’u 41 mağlup ederek şampiyonluğu ilan etti.

Grubunda liderlik yarışı için yeşil timsahlar ile kıyasıya bir zirve yarışı veren Nazilli Belediyespor U14 Takımı şampiyonluk ipini göğüsledi. Aydın U14 ligi 4.Grubu’nda 14. hafta sonunda 53 gol atma başarası gösteren genç sporcular, ağlarındaki 9 gole engel olamadı. Toplamda aldığı 12 galibiyete karşı hiç mağlup olmadan grubunu lider tamamlayıp şampiyon olan Nazilli Belediyespor U14 Takımı gruplarında şampiyon olan diğer takımlarla Türkiye finallerine gitmek için playoff mücadelesi verecek.

Nazilli Belediyespor’dan yapılan açıklamada, “Şampiyon olan U14 takımı sporcularımızı, antrenörlerimizi ve desteklerini esirgemeyen sporcu ailelerimizi tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.

AYDIN 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:49

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