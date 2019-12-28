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Apart otelinde üretilen sahte içkilerle yakalandı

DHA

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere işletmecisi olduğu apart otelde üretildiği belirlenen sahte içkilerle yakalanan H.E. gözaltına alındı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde, yılbaşında piyasaya sürülmek üzere işletmecisi olduğu apart otelde üretildiği belirlenen sahte içkilerle yakalanan H.E. gözaltına alındı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde, ilçedeki bir apart otelde, piyasaya sürülmek üzere sahte içki üretimi yapıldığını bilgisine ulaştı. Savcılıktan alınan izinle apart otele dün sabah operasyon düzenlendi. Apart otelde ve işletmecisi H.E.'nin kaldığı odada yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 4.95 litre rakı, 1.3 litre viski, 13 litre etil alkol, 25.25 litre votka, 0.5 litre anason aroması, 2'si içinde dolum aparatı olan toplam 51 adet değişik ebatlarda boş şişe ele geçirildi.  Sahte içkilere el konulurken, H.E. gözaltına alınıp, hakkında yasal işlem başlatıldı.

AYDIN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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