Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Ege Denizi’nde beklenen fırtınaya karşı uyarıda bulundu.
Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; rüzgarın Kuzey ve Orta Ege’de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 (5075 km/sa) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
AYDIN
28 Aralık 2019 Cumartesi
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