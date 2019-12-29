Aydın’da 294 çocuk ‘Trafik Dedektifi’ oldu

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hazırlanan ‘Trafik Dedektifleri’ projesi çerçevesinde, Aydın’da 294 öğrenciye eğitim verildi.

Konuyla ilgili olarak Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “ ‘Çocuklar geleceğimizin teminatıdır’ sözünden yola çıkarak güvenli ve mutlu bir gelecek oluşturmak, geleceğin büyüklerini kurallara uyan bireyler olarak yetiştirmek için gerçekleştirilen bu çalışmalar özellikle temel bilgi ve becerilerin kazandırıldığı ve pekiştirildiği dönem olarak değerlendirilmekte olan ilk ve ortaöğretim çağındaki çocuklara trafik kültürünün kazandırılmasında en etkin dönem olarak bilinse de, bu dönemde okullarımızda verilen teorik trafik eğitimlerinin kalıcılığı ve etkinliği düşük seviyelerde kalmaktadır.

30 Mayıs 2012 tarihinde kabul edilen 2020 yılına kadar ülkemizde trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin yüzde 0 oranında azaltılmasını hedefleyen ‘Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı’ trafik sorununu çözmek adına atılmış önemli bir adımdır. Eylem planı kapsamında oluşturulan ‘Trafik Dedektifleri’ projesi (Çocuklar için Trafik Eğitimi) ülke genelinde kamu kurumlarınca yapılan çalışmalara destek olacak şekilde, trafik güvenliği alanında 317 yaş arasındaki çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturmaya ve geleceğe trafik bilinci yüksek gençler armağan etmeye yönelik faaliyetler yürütülmesini hedeflemektedir.

Önemli bir halk sağlığı sorunu olan trafik kazalarının önlenmesi, ilgili kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve bireylerin ortak çalışması ile mümkün olabilecektir. Trafik Dedektifleri projesi, ülkemizin kanayan yarası olan trafik kazalarının azaltılması için ülke genelinde başlatılmış bir seferberlik ilanıdır.

Bu kapsamda 20192020 Eğitim Öğretim yılında il merkezinde bulunan; 1124 Aralık 2019 tarihleri arasında Ticaret Odası İlkokulu, Umurlu Atatürk İlkokulu, Umurlu Fatih İlkokulu ve Fitnat Nihat Azizler İlkokulunda eğitim gören İlkokul 2. Sınıf 274 ve Anaokulu 20 olmak üzere toplam 294 öğrenciye Genel Trafik Kuralları hakkında eğitim verilmiştir. Unutmayın trafikte eğitim hayat kurtarır. Çocuklarımızın güvenliği hepimizin geleceği demektir” ifadelerine yer verildi.

AYDIN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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