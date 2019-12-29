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KUTO’da Kuşadası el sanatları e-ticareti projesi sertifika töreni yapıldı

İHA

Kuşadası Ticaret Odası tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan, "Kuşadası El Sanatları ETicareti Projesi" kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

KUTO’da Kuşadası el sanatları e-ticareti projesi sertifika töreni yapıldı

Kuşadası Ticaret Odası tarafından başlatılan ve geçtiğimiz günlerde tamamlanan, “Kuşadası El Sanatları ETicareti Projesi” kapsamında sertifika töreni düzenlendi.
Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonunda düzenlenen Sertifika Töreni öncesi, toplam 176 saat süren eğitimde ortaya çıkan ürünlerden oluşan bir de sergi düzenlendi.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Gözalan, İŞKUR Kuşadası Şube Müdürü Adnan Gönençer, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Kemal Daylan, Meclis Başkan Yardımcısı Tolga Erdem, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu üyeleri Erdem Dikkaya, Buket Çallı, Murat Boranalp, ve kursiyerlerin katıldığı sertifika töreninde konuşan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; bunun bir başlangıç olduğunu, ortaya çok güzel ürünler çıktığını söyledi ve bundan sonra da devam ettirerek sürekliliğinin sağlanması konusunda desteklerinin devam edeceğini belirterek, tüm kursiyerlere azimleri, emekleri ve gösterdikleri başarı için teşekkür etti.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel’de konuşmasında; “kursu bitiren herkesin emeğine sağlık. Kuşadası Ticaret Odası’nın öncülük ettiği, Halk Eğitim ve İŞKUR’un desteklediği bu gayretlerin bir sonucu olması ve etkin bir şekilde devam ettirilmesi lazım. Biz de Kaymakamlık olarak desteğe hazırız” dedi.
Daha sonra, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi tarafından da desteklenen Kuşadası El Sanatları ETicareti Projesi Makrome Kursunu tamamlayan kursiyer kadınlara sertifikaları, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, ve İŞKUR Kuşadası Şube Müdürü Adnan Gönençer tarafından verildi.
Kuşadası’nda ikamet eden, evde üretim yapan ve sosyal güvencesi olmayan kadınların eticaret yapmalarını sağlamak ve girişimciliği geliştirmek amacıyla başlatılan, el sanatları eğitimlerinin yanı sıra eticaret, sosyal medya ve ürün fotoğrafçılığı konularında da eğitimler alan kursiyer kadınlar, kendilerine tanınan bu fırsat ve aldıkları eğitimler için Kuşadası Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’a teşekkür ederek, çiçek takdim ettiler.

AYDIN

29 Aralık 2019 Pazar

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