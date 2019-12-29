KUTO Başkanı Serdar Akdoğan 2019 sezonunu değerlendirdi

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, bitmesine günler kalan 2019 yılı turizm sezonunu değerlendirdi ve 2020 beklentilerini açıkladı.

Kuşadası Ticaret Odası’nın 2019 yılındaki çalışmaları hakkında da bilgi veren Akdoğan, Kuşadası’nda 2019 sezonunun genel olarak iyi geçtiğini söyledi ve “2020’den beklentimiz yüksek” dedi.



Başkan Akdoğan, 2019 yılının son yıllar değerlendirmesine göre iyi geçtiğini belirterek, “2016 yılında yaşanan turizmde gerileme ilçemizi çok etkiledi. Sonraki yıllarda biraz daha hareketlilik olsa da 2019, son yıllara göre en iyi geçen sezon oldu. Oteller 2019 yılını dolu geçirdi, 2020 rezervasyon akışları da çok iyi gidiyor. İngiltere’de yaşanan ve tüm dünyayı etkileyen Thomas Cook krizinin de, kısa sürede atlatılacağına inanıyoruz. 2020, turizmde gemilerin iptalleriyle yaşanan sıkıntılı günleri geride bırakacağımız bir yıl olarak geliyor. Dünyanın en büyük kruvaziyer gemileri rotalarını yine ilçemize çevirmeye başladı. “ dedi.



Sezon dışında da, özellikle hafta sonları yakın çevreden Kuşadası’na yoğun ilgi olduğunu söyleyen Akdoğan; yaşanan bu hareketliliğin sezon dışında da çarşılara, yemeiçme ve eğlence sektörlerine olumlu etkileri olduğunu dile getirdiği açıklamasına şöyle devam etti; "Kuşadası’nda 2020 ve 2021’de kruvaziyer turizmde büyük artış görülüyor. Son yıllarda yerli turistte de ciddi artış var. Bunlar güzel gelişmeler. Ama ilçemize turizm çeşitliliği ile daha fazla turist çekebiliriz. Dünya geneline baktığımızda gastronomi ve 3. Yaş turizmi dediğimiz 65 yaş üstüne yönelik turizm çeşitlerine büyük ilgi var. Bizler de bu yönde çalışmalarımızı arttırmalı, dünyada artan yaşlı nüfustan, ilçemiz olarak da pay almalıyız. Harcama kapasitesinin de yüksek olduğu bu turist profilini çekebilecek tertemiz havamızdan ve termal sularımızdan daha fazla yararlanabilir, gastronomi turizmi için yöresel yemeklerimiz, bölgemizin güzel otları ve Ege denizimizin lezzetlerini öne çıkartarak çeşitli etkinlikler yapabiliriz. Biz Ticaret Odası olarak üyelerimiz ve Kuşadası halkının yararına çalışmalarımızı 2019 yılında da aralıksız sürdürdük. 2016 yılı başından itibaren sosyal medya üzerinden sürdürdüğümüz tanıtım atağımız büyüyerek devam ediyor. Bu yıl yine bir ilki gerçekleştirerek, 1 milyon 215 bin takipçisi olan Kuşadası Güvercin isimli sosyal medya sayfamızda ve diğer sosyal medya hesaplarımızdaki takipçilerimize 360 derece videomuz ile sanal gerçeklik deneyimi yaşattık. Geçtiğimiz yıl açtığımız otopark ve otoparkımızdan Konferans Salonumuza giriş ile üyelerimizin de, salonlarımızdan yararlanan Kuşadası halkının da işini kolaylaştırdık. Odamız salonlarında yapılan denizci belgesi eğitim ve sınavları, çeşitli eğitim, seminer ve bilgilendirme toplantılarından 2019 yılı boyunca yaklaşık 20 bin kişi yararlandı. Oda hizmet binamızda bulunan kurumsal hizmet noktalarıyla da üyelerimiz ve Kuşadası halkının hizmetindeyiz. Geçtiğimiz yıl açılan ve yaz sezonu süresince hizmet veren VFS Global vize ofisi, bu yıl 12 ay açık kalacak. Yine SGK yanında açılan İŞKUR Hizmet Merkezi hem iş arayanlar, hem de işverenler için büyük kolaylık sağlıyor. Aktif hale geldiğinde, fuar ve kongre turizmi ile ilçemizde sezonun 12 aya çıkmasını sağlayacak olan Kuşadası Efes Kongre Merkezi ile ilgili de sosyal medyada başlattığımız farkındalık kampanyası ses getirdi. 2020’de bu konuyla ilgili çözüm bulunması ve Kongre Merkezimizin faaliyete geçmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Yaz sezonunun çok iyi geçmesi, liman bölgesinin eski günlerine dönmesi ve en büyük girdisi turizmden olan ilçemizde sezonun 12 aya yayılması en büyük dileğimiz. Bunun için yerel yönetimlerin birlikte çalışması, karşılıklı görüş alışverişleri çok önemli. Biz Oda olarak öngördüğümüz sorun ve önerilerle ilgili raporlarımızı hazırlamaya ve ilgili kurumlara çözüm önerileriyle birlikte iletmeye devam ediyoruz. Yerel yönetimlerin, STK’ların işbirliği içerisinde çalışmalarının ilçemize faydası büyük olacaktır"

“Tüm bu gelişmelerin ışığında 2020 yılının, öngörülerimizden daha da iyi geçmesini diliyoruz” diyen Akdoğan; 2020 yılının tüm dünyaya, ülkemize ve Kuşadası’na bolluk, refah ve barış getirmesini dileyerek, herkesin yeni yılını kutladı.

AYDIN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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