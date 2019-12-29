Kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı

Bu geceden itibaren Kuzey ve kıyı Ege’de görülecek olan fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji ikinci bölge müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren hızını arttırarak, 31 Aralık 2019 salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (6075 km/s) yer yer kuvvetli fırtına (75100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
AYDIN
29 Aralık 2019 Pazar
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