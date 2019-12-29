Kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı

Bu geceden itibaren Kuzey ve kıyı Ege’de görülecek olan fırtınaya karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji ikinci bölge müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de bu gece saatlerinden itibaren hızını arttırarak, 31 Aralık 2019 salı günü sabah saatlerine kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına (6075 km/s) yer yer kuvvetli fırtına (75100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

AYDIN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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