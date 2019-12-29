Kuşadası’nda 31 düzensiz göçmen yakalandı

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, kaçak yollarla yunan adalarına gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; 28 Aralık 2019 tarihinde saat 07.24’te, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bölgeye intikal etti. Bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botta bulunan 26 Suriye, 4 Filistin ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen (12 erkek, 8 kadın, 11 çocuk) yakalandı. Yakalanan 31 düzensiz göçmenler kıyıya getirildi. yakalanan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

AYDIN 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:49

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