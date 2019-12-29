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Efeler'de hidrojen sülfür ölçümlerine başlanıyor

İHA

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, yılbaşından sonra hidrojen sülfür ölçümlerine başlanacağını açıkladı.

Efeler'de hidrojen sülfür ölçümlerine başlanıyor

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, yılbaşından sonra hidrojen sülfür ölçümlerine başlanacağını açıkladı.
Jeotermal Enerji Santralleri’nin bacalarından çıkan hidrojen sülfür oranının yılbaşı sonrasındaki haftadan itibaren ölçümünü yapacaklarını açıklayan Başkan Atay, “Hepinizi bilgilendireceğiz. Bunu da yapma sorumluluğumu duyuyorum ve yerine getireceğim. Çevrenize olan duyarlılığı dile getirmek için buradasınız. Bize düşen de bu anlayıştaki insanlarımıza yardımcı olmak. Yerel yönetici olarak bu benim sorumluluğum” dedi.

Efeler halkının ne kadar zehir soluduğunu hala bilmediğini iddia eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ölçümlere yılbaşından sonraki hafta başlanacağını söyledi. Atay şöyle devam etti:
“Ölçüm cihazı geldi, kursunu veriyorlar. Önümüzdeki hafta yılbaşından sonraki hafta ne kadar hidrojen sülfürün havaya bulaştığını öğreneceksiniz. Efe Masa da kuruluyor, hem telefondan ulaşabileceksiniz hem de Efeler Belediyesi’ni internetten girip ne kadar olduğunu öğreneceksiniz. Her yerde ayrı ölçümler yapılacak. Şu mahallede şu kadar, Bu bölgede şu kadar diye ayrı ayrı ölçülecek. Bunu da yapma sorumluluğumu duyuyorum. Sizin yaşantınız için paylaşmak için, sizleri mutlu etmek için aday oldum ben. Sana inanıyoruz dediğiniz için beni seçtiniz.”

Yerel seçimlerde iki rakibinin de jeotermal tesislerini destekten yana olduğunu, sadece kendisinin karşı olduğunu hatırlatan Efeler Belediye Başkanı Atay, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Diğer iki aday jeotermallerin yanındaydı değil mi? Ona oy verip bu salonda olanlar üzülüyordur diye düşünüyorum. Hem o jeotermallere evet diyen adaylara oy verip hem de buraya gelip AYÇEP’te mücadele etmenin çok anlamlı olduğunu da düşünmüyorum. Bu nedenle siyasal tercihlerinizi yaparken de bu konulara dikkat edeceğiz değil mi? Ne diyor Leyla’nın ablası, '17 yıldır oy verdim diyor pişmanın diyor, ne diyor haram olsun' diyor. Neden? Çünkü siyasal iktidar onu düşünmüyor ve bir başkasını tercih ediyor. Biz de sizi tercih edenler iktidara gelirse bu sorun öyle çözülür diyoruz arkadaşlar. Enerjiye karşı değiliz arkadaşlar. Bu işin hiçbir siyasal yanı da yok. Sadece çevre temiz olsun ve mutlu yaşayalım diyoruz başka amacımız yok”

AYDIN

29 Aralık 2019 Pazar

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