Kuşadası’nda faaliyet gösteren İlktaş İnşaat’ın Natur Port Projesi sayesinde dünyanın en prestijli yatırım ödülü Türkiye’nin oldu. Dünyadaki 123 ülkeden 1900 projenin katıldığı yarışmada Kuşadası’nda gerçekleştirilen proje 3 dalda birinci seçildi.

İngiltere’nin Londra kentinde düzenlenen 20192020 International Property Awards da (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) Kuşadası’ndan bir proje kendi kategorisinde Türkiye, Avrupa ve dünyanın en iyisi seçilerek Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu. 123 ülkeden 1900 projenin katıldığı yarışmada 82 jüri üyesinin seçimi ile birinci seçilen Natur Port Villa projesi, Best Residential Development Turkey 20192020 (5 yıldız), Best Residential Development Europe 20192020 ve Best International Residential Development 20192020 ödüllerine layık görüldü.

Dünyanın dört bir yanından konut ve ticari gayrimenkul profesyonellerine açık olan Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri, sektörün Oscar Ödülleri olarak tanımlanıyor. Uluslararası Gayrimenkul Yatırımları Ödülünü kazanan proje dünyaca ünlü bir mükemmellik rozetini de takmış oluyor.



123 ülkeden 1900 proje arasında birinci seçildi

Asya Pasifik, Körfez ülkeleri, Afrika, Amerika, Avrupa ve İngiltere’yi kapsayan bölgelere ayrılan 20192020 Uluslararası Gayrimenkul Ödüllerinde toplam 123 ülkeden katılan 1900 proje ile değerlendirmeye alındı. Her aşamasında dünyanın en iyi mimarları tarafından incelenen aday projeler tüm detayları ile tek tek değerlendirilmesi sonucu yapılan puanlamada; Türkiye’den Kuşadası’nda yapılan İlktaş İnşaat’ın Natur Port Projesi 3 dalda birincilik ödülü kazandı.



“Aldığımız ödül Kuşadası markası için uluslararası birer adımdır”

50 yıldır sektörün içerisinde bulunarak konsept projelere imza attıklarını belirten İlktaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Merih İlk, “Popüler bir turizm destinasyonu olması sebebiyle Kuşadası'nı tercih ettik. Kuşadası iklimi ve doğasıyla da beğenilen bir kent. Bugüne kadar yaklaşık 2 bin konut yaptık. Konutlarımızın çoğu Kuşadası sınırları içerisinde. Kuşadası’nın gelecek dönemde çok daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu sebeple gelecek projelerimizi de Kuşadası’nda hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kuşadası’nın marka değerinin artması için bizler de elimizden geleni yapmaya hazırız. Kuşadası’nın marka değerini artırmanın yolu nitelikli ve ayrıcalıklı projeler yapmaktır. Biz inşaat sektörü temsilcilerine de bu konuda büyük rol düşüyor. Hikayesi olan doğru projeler üretmeliyiz. Son projemiz olan Natur Port ile dünya çapında ses getiren bir sektör yarışmasına katıldık. Londra’da düzenlenen yarışmanın finalinde hem Türkiye’nin en iyi projesi, hem Avrupa’nın en iyisi, hem de 6 kıtadan şampiyon projelerin arasında en iyisi seçildik. Londra’daki finalde bayrağımızı dalgalandırmak bizler için büyük bir gurur oldu” dedi.

Dünyanın en iyi villa projesi olmanın kolay olmadığını, jürinin, projelerindeki doğal bir yaşam tarzını modern hayatın imkanlarıyla birleştiren konseptinden etkilendiğini belirten İlktaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Merih İlk, “Projenin özelliği zamanlar ötesi Ege mimarisi tarzını benimsemiş olması. Kişiye özel mimari tasarım ve peyzaj düzenlemeleri sayesinde villaların birbirinden farklı görünmesi ve doğal bir kasaba kimliğinin oluşması. Bu çerçevede 123 ülkeden 1900 projenin yarıştığı bu organizasyonda 82 kişilik jürinin kararı ile 3 aşamada da 1. seçildik. Hedefimiz yaşadığımız kent başta olmak üzere ülkemizin markalaşmasında rol almaktır” diye konuştu.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.