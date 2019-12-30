Didim'de 76 kaçak göçmen yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AYDIN'ın Didim ilçesinde, birer gün arayla 2 ayrı lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 76 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Didim açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen 28 Aralık'ta ve dün, iki ayrı lastik bot içerisinde bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botlardaki 38'i Suriye, 26'sı Afganistan ve 12'si Filistin uyruklu olmak üzere 76 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 16 kadın ve 37 çocuğun da bulunduğu 76 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.