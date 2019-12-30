9 yıl önce kurtarılan kaplumbağa bu kez başaramadı Kuşadası’nda 9 yıl önce kurtarılan Caretta caretta aynı noktada ölü bulundu

– Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 9 yıl önce takılı bulunduğu ağlardan yaralı olarak kurtarıldıktan sonra denize bırakılan Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, aynı bölgede bu kez ölü olarak bulundu.

Kuşadası kıyılarında, 9 yıl önce balık avlamak için denize bırakılmış olan paragatlara Caretta caretta türü iribaş bir deniz kaplumbağası dolanmıştı. Balıkçıların EKODOSD’a yapmış olduğu ihbarla paragata dolanan Caretta caretta kurtarılarak tekneye alınmıştı. Teknede üzerindeki misinalar temizlenen ve herhangi bir yarası bulunmayan Caretta carettaya, DKMP’lara ait TRY 2810 numaralı marka takılarak tekrar denize bırakılmıştı.



Dün sabah Kadınlar Denizi mevkiinden gelen ihbarda, kıyıya bir deniz kaplumbağasının vurduğu ve ölü olduğu bildirildi. Kaplumbağanın üzerindeki markayı inceleyen EKODOSD ekibi, ölen kaplumbağanın 9 yıl önce Kuşadası kıyılarında misinalardan kurtardıkları hayvan olduğunu görünce çok şaşırdı.



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada; “Ölen kaplumbağanın 9 yıl önceki ve bugün yaptığımız ölçümlerini kıyasladığımızda, önemli bir farklılık olduğunu ve bu sayede kaplumbağanın ne kadar büyüdüğünü gözlemledik. Bu tip veriler bilim dünyası için kaplumbağaların yılda ne kadar büyüdüklerini belirlemek için oldukça önemli. Bu durum, kaplumbağalarda yapılan markalama çalışmalarının ve ölü kaplumbağaların ihbarlarının ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor.

Kuşadası’nda daha önce kurtarılan bir deniz kaplumbağasının, 9 yıl sonra tekrar Kuşadası civarında ölü olarak gözlenmesi oldukça ilginç bir olaydır. Deniz kaplumbağalarında dişi bireylerin üreme ve beslenme alanlarına sadık oldukları bilinen bir bilimsel gerçektir. Bu erkek bireyin keratin plağından aldığımız örnekle kararlı izotoplar kullanarak geçen bu 9 yıllık süre içinde nerelerde bulunduğunu ADÜ Biyoloji Bölümü Öğretim üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile yaptığımız işbirliği sonucunda ortaya koyacağız” dedi.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

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