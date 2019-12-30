Aydın’da trafik kazası; 1 ölü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Mursallı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Germencik istikametine seyir halinde olan Y.T idaresindeki 09 UJ 520 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.K idaresindeki 34 HA 9264 plakalı çekiciye takılı 34 VMF 11 plakalı römorka arkadan çarptı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan Erdal Akın’ın (59) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Y.T ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.