AK Partili Yavuz; "Artık eski Türkiye yok, her gün gelişen ve güçlenen bir Türkiye var’’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü saldırılara ve baskılara rağmen Türkiye’nin artık eski karanlık günlerinden çok uzakta her geçen gün daha da çok gelişen ve güçlenen bir ülke durumuna geldiğini ifade eden Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, ekonomiden, sanayiye, sağlık’tan turizme, ulaşımdan tarıma kadar tüm alanlarda kalkınmanın devam edeceğini belirtti. Savunma sanayinde atılan dev adımların yanı sıra gerçekleştirilen başarılı operasyonlar ile terörün artık bitme noktasına geldiğini belirten AK Parti’li Yavuz, ‘’ Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için Başkan Erdoğan liderliğinde AK Parti olarak var gücümüzle çalışıyoruz’’ dedi.



Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan ve tüm dünyanın birinci gündem maddesine haline gelen yüzde 100 elektrikli olarak 2022’de yollara çıkacak olan Türkiye’nin Otomobili ile ilgili açıklamalarda bulunan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, süper akıllı donanımlara sahip otomobil için 22 Milyar lira yatırım yapılacağı, Türkiye’nin otomobilinin bir araçtan çok daha fazla özelliklere sahip olacağını belirtti. Yavuz yaptığı açıklama da, ‘’ Bu eserin mimarı olan Başkan Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi, Devrim otomobilinin önünü kesmeyi başardılar ama şimdi yaptığımız devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler.’’ dedi. Yerli ve milli otomobil arayışının 60 yıllık geçmişi olduğunu hatırlatan AK Parti’li Yavuz, ‘’Hayallerimizin kabusa çevrilmesinin örneği olan Devrim’in hikayesini hepimiz biliyoruz. 60 yıldır yerli ve milli otomobil özlemi çekiyorduk. Çok şükür, Türk mühendislerimizin gece gündüz demeden çalışarak hayat verdikleri TOGG bizim küresel markamız olacaktır. Elektrikli otomobil tam bir çevre dostu olup, yılda 175 bin adet üretim yapılması hedefleniyor. Modellerde iki çeker 200 beygir, dört çeker 400 beygir gücünde olacak. Dünyada ilk defa Türkiye'nin otomobilinde “Holografik Asistan” teknolojisi kullanılacak. Sürücü gözünü yoldan ayırmadan, aracın gösterge ekranında verilen bilgileri ön camdan 4K olarak görecek. Aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer tüm bilgilere ulaşabilecek. Türkiye’nin otomobili gerçekten de bir araçtan çok daha fazla özelliğe sahip olacak. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun’’ dedi.



Kanal İstanbul’un yapımına karşı olan bazı çevrelerin yeni yapılacak olan kanalın şehrin yer altı kaynaklarını yok edeceğini ve bu sebeple şehirde susuzluk yaşanacağı iddialarının gerçekten uzak olduğunu belirten AK Parti’li Yavuz, ‘‘Kanal İstanbul’un yer altı kaynaklarını iddia edildiği gibi yok edeceği tamamen yeni bir algı oluşturma girişimidir. Terkos Gölünün mevcut verimi yılda 134 milyon metreküp iken Kanal İstanbul ile bu gölde yılda 2,7 milyon metreküp bir düşüş olması tahmin ediliyor. Bunun İstanbul geneline etkisi sadece %2 seviyesindedir. Kaldı ki, İstanbul’un esas su kaynağı olan Melen Barajı’nın yapımı tamamlandığında, İstanbul’a yılda 1,1 milyar metreküp su gelecek. Bu değer Kanal İstanbul ile oluşacak farkın tam 34 katı. Yani İstanbul’un susuz kalması diye bir şey asla söz konusu olmaz. Devlet vatandaşını asla susuz bırakmaz. Ama CHP’li belediyeler susuz bırakır. Suları kesilen İzmirlilerin yağmurun altında kaç gün boyunca evlerinden getirdikleri bidonlarına tankerlerden su doldurduklarına daha çok yakın bir tarihte hepimiz şahitlik ettik. Bir başka iddia da yine Kanal İstanbul’un olası bir depremi tetikleyeceği yönünde. Bilimsel bilgiye dayalı olmayan bu iddialarda tamamen asılsızdır. Bakınız, Kanal İstanbul’un Kuzey Anadolu Fay Hattına uzaklığı 11 Km, Çınarcık Fay Hattına ise uzaklığı 30 Km’dir. 21 mt derinliğinde olan bir kanalın 20 km derinliğinde olan bir fay hattını tetiklediği iddiaları bilimsel gerçeklikten uzaktır. Başkan Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi onlar ne kadar ayak diretseler de, ne kadar engel olmaya çalışsalar da boş, Kanal İstanbul yapılacak. Çünkü, en başta İstanbul’un ve şehirde yaşayan insanların güvenliği için bunu hayata geçireceğiz. Ne taşıdıklarını bilmediğimiz gemilerin İstanbul Boğazından öyle gelişi güzel geçişlerine müsaade etmeyeceğiz’’ diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlardaki kararlılığı ve güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sayesinde Türkiye’nin hem içerde hem de sınır dışında terör örgütlerine ağır darbeler vurulduğunu belirten Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, operasyonların başarılı olmasında İHA ve SİHA’ların önemli rol aldığını belirtti. AK Parti’li Yavuz yaptığı açıklama da, ‘‘Başta terör ve terörizmle mücadele olmak üzere iç güvenlik hizmetlerinde bütüncül bir yaklaşımı benimseyen İçişleri Bakanlığımız, kolluk birimleri, güvenlikle ilgili bilişim sistemleri ve sınır güvenlik sistemleri sayesinde ülkemizi adeta "entegre güvenlik şemsiyesi" altına aldı. Bakanlık koordinasyonunda polis, jandarma, sahil güvenlik ve güvenlik korucularının yürüttüğü iç güvenlik hizmetlerinde "olay sonrası operasyon" mantığından "kesintisiz operasyon" stratejisine geçilerek terörle ve terörizmle topyekun mücadeleye girildi. Bölücü terör örgütü PKK/PYD, FETÖ/PDY, DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele sürdürülürken güvenlik güçlerinin şehir ve kırsal alanda hakimiyet kurmasıyla teröristlerin hareket alanları kısıtlandı. Terör örgütlerine yönelik 2019 yılının ilk 10 ayında düzenlenen operasyonlarda 424'ü ölü, 492'si sağ/yaralı ve 397'si teslim olmak üzere 1313 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda 11 bin 39'u PKK, 29 bin 752'si FETÖ, 2 bin 491'i DEAŞ ve 701'i sol terör örgütlerinden olmak üzere 43 bin 983 şüpheli gözaltına alındı. Yürütülen titiz ve kararlı çalışmalar sonucu 247'si PKK, 3'ü DEAŞ ve 7'si sol örgütler olmak üzere 257 terör olayı önlendi. Ülke genelinde 1 Temmuz 2016'da 2 bin 475 ile 2 bin 780 arasında terörist bulunurken bugün yurt içindeki terörist sayısı 537 ile 587 arasına düştü. Son 3 yılda yurt içindeki terörist sayısında düşüş yüzde 79 oldu. Suriye'de terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla ağır darbeler vurduk. Operasyonlar sonrası söz konusu bölgelere 368 bin 217 Suriyeli döndü. Geri dönüşler kademeli bir şekilde devam ediyor. Güvenlik güçlerimiz gerçekleştirdikleri operasyonlarla aşırı sol terör örgütlerine de fırsat tanımadı. Tarihin en ağır darbelerini yiyen bu örgütlerden DHKPC ve MLKP, kırsaldan tamamen silindi. Şehirlerdeki operasyonlarla eylem planlamaları ve örgütsel çalışmaları da büyük oranda sekteye uğratılan terör örgütleri, ciddi gerileme yaşadı’’ dedi.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

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