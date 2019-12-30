Nazilli Belediyespor yeni yıl yemeğinde buluştu

Nazilli Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları yeni yıl yemeğinde buluştu.

2019 Yılının son günleri yaklaşırken ikinci yarı hazırlıklarına 10 gündür Nazilli’de devam eden Naz Naz’da yöneticilerinin organize ettiği yeni yıl yemeğinde futbolcular ve yönetim bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen yemekte futbolcular yılbaşı izni öncesinde moral depoladılar.

Yemekte ayrıca futbolculara doğum günü sürprizi yapıldı. Geçtiğimiz gün yeni yaşını kutlayan genç oyunculardan Can Ahmet Üstün ve 1 Ocak’ta yeni yaşını kutlayacak olan yine genç oyunculardan Sinan Akgül’e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. İki futbolcu yeni yaşlarını pasta keserek kutlarken, oyuncular yöneticilere ve takım arkadaşlarına güzel sürpriz için teşekkür ederek tebrikleri kabul ettiler.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.