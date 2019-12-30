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Lena Otomotiv’de 2019’un en’leri ödüllendirildi Lena çalışanları kendileri için düzenlenen gecede ...

İHA

Lena Otomotiv tarafından çeyrek asırdan bu yana sürdürülen geleneksel 'personel kaynaşma yemeğinde 2019 yılının enleri ödüllendirildi. Gecede ayrıca firmada 30, 20, 15 ve 10 yıldır çalışan personele plaket verildi. Oldukça renkli geçen gecede konuşan Lena Yönetim Kurulu Üyesi Esra Oto, "Biz güler yüzlü hizmeti kendimize ilke edinmiş geniş bir aileyiz. Kalite anlayışımızdan ödün vermeden çalışma arkadaşlarımızla mutlu bir yılı geride bıraktık" diyerek gelecek yılın mutlu ve başarılı geçmesini diledi.

Lena Otomotiv’de 2019’un en’leri ödüllendirildi Lena çalışanları kendileri için düzenlenen gecede yılın yorgunluğunu attı

Lena Otomotiv tarafından çeyrek asırdan bu yana sürdürülen geleneksel ‘personel kaynaşma yemeğinde 2019 yılının enleri ödüllendirildi. Gecede ayrıca firmada 30, 20, 15 ve 10 yıldır çalışan personele plaket verildi. Oldukça renkli geçen gecede konuşan Lena Yönetim Kurulu Üyesi Esra Oto, “Biz güler yüzlü hizmeti kendimize ilke edinmiş geniş bir aileyiz. Kalite anlayışımızdan ödün vermeden çalışma arkadaşlarımızla mutlu bir yılı geride bıraktık” diyerek gelecek yılın mutlu ve başarılı geçmesini diledi.
Lena Grubu’na ait Efeler Şehir Merkezi’ndeki tesislerde düzenlenen geceye Aydın, Kuşadası ve Bodrum Şubeleri’nde çalışan personel aileleri ile birlikte katıldı. Lena Otomotiv Genel Müdürü Tekin Ak ve Lena Yönetim Kurulu üyelerince karşılanan firma çalışanları, kendileri için düzenlenen özel gecede yılın yorgunluğunu attı.
Gecede konuşan Lena Otomotiv Genel Müdürü Tekin Ak, böylesine güzel bir gecenin düzenlenmesinde büyük emeği olan Levent oto ve Esra Oto’ya teşekkür ederek “Lena Ailesi olarak geniş bir aileyiz. Yaklaşık 150 çalışanımız ve 600 kişilik aile fertleri ile her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. İş yerinden öte aile olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz” diyerek başarılı bir yılı daha geride bıraktıklarını 2020 yılından da ümitli olduklarını söyledi.
Firma çalışanlarına “Çalışma arkadaşlarım” diye hitap eden Lena Yönetim Kurulu Üyesi Esra Oto ise “Lena Grubu olarak öncelikle güler yüzlü hizmet ortamı, disiplin ve sorunu kısa zamanda doğru çözmeye yönelik hizmet anlayışımızla faaliyetlerimize devam ettirmekteyiz. Lena Grup, kuruluşundan bu yana kalite anlayışından ödün vermeden işlerini eksiksiz ve zamanında yapmayı ilke edinen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleyen insan faktörünü önde tutan bir kuruluştur. Bu anlayış çerçevesinde çalışıp şirketimizin bugünkü başarıya ulaşmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum” diyerek tüm çalışanlarına ve ailelerine mutlu yıllar diledi.
İl dışında olmaları dolayısıyla Lena Grup Onursal Başkanları Naif Oto ve Ali Oto’nun katılamadığı geceye Yönetim Kurulu Başkanı Levent Oto ve Eşi İlkay Oto, Yönetim Kurulu Üyeleri Günay, Esra, İlker ve Anıl Oto katıldı.
Gecede 6 dalda Lena Otomotiv çalışanları arasında yapılan anketle belirlenen yılın enleri ödülleri dağıtılırken, firmada 30, 20, 15 ve 10 yıldır çalışanlara da plaketleri verildi.
Yerel sanatçıların da sahne aldığı yemekli gecede Lena Otomotiv çalışanları aileleri ile birlikte doyasıya eğlenip yılın yorgunluğunu attılar.

AYDIN

30 Aralık 2019 Pazartesi

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