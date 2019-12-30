Söke MYO’da sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim verildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Kişisel Hijyen, Genel Temizlik Kurallarının Önemi ve Organ Bağışının Önemi’ konulu eğitim, Söke Öğretmen Nebahat Alpan İlkokulu ve Söke Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Sosyal Sorumluluk Projeleri dersi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Söke Sağlık Hizmetleri MYO Öğretim Görevlisi Gökçe Sibel Turan koordinatörlüğünde, okul öğrencilerinden Derya Uludağ, Esra Atlı, Mustafa Tu, Melisa Karluk ve Ebru Kolcu, kişisel hijyen ve genel temizlik kurallarının önemi konulu sunumu gerçekleştirdi. Hijyen eğitimi kapsamında sağlığı korumak amacı ile ilkokul öğrencilerine el temizliğinin gerekli olduğu durumlar, nasıl yapılması gerektiği, vücudumuzun mikroplara karşı nasıl korunması gerektiği konularında bilgi verilerek, konu ile ilgili animasyon gösterimi yapıldı.

MYO öğrencileri Büşra Nur Akar, Hafize Ekren, Bahar Bakan, Yunus Emre Aytaç ve Mustafa Çınar, organ bağışı konulu sunumlarında, ülkemizde ve dünyada yetersiz organ bağışı nedeni ile organ bekleyen hasta sayısının her geçen gün arttığını ve bu nedenle organ nakli için organ bağışını arttırmanın gerekli olduğunu vurguladılar.

Öğrencilerin, konu ile ilgili soruları ve soruların cevaplandırılması ile etkinlik sona erdi.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

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