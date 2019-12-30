AK Partili gençlerden örnek proje

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Teşkilatı, başlattığı proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ediyor.

AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları tarafından başlatılan ‘Bu kış kimse üşümesin’ projesi ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıyor. Hayırseverlerden temin edilen kıyafetleri toplayan AK Partili gençler, kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine hediye etti. Projelerine destek veren herkese teşekkür eden AK Parti Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Demir, “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak için başlattığımız projemiz çevremizden büyük ilgi gördü. Sağ olsunlar birçok kişi bir destek de bizden olsun diyerek kıyafet getirdi. Bizler de bu kıyafetleri daha önceden belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırdık. Bu tür çalışmalarla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.