Aydın’a yarın kar yağacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programla Aydınlılar yeni yıla coşku içerisinde girecek. Sevilen sanatçı Gökçe'nin sahneye çıkacağı gecede Aydın Atatürk Kent Meydanı'na suni kar yağdırılacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tüm Aydınlıları Atatürk Kent Meydanı'na beklediğini belirtip yeni yılın daha güzel geçmesini temenni etti.

Yarın akşam saat 18'de başlayacak etkinliklerde sanatçı Gökçe'nin konserinin yanı sıra ışık, havai fişek, ses, suni kar gösterileri gerçekleştirilecek.

Her gelen yeni yılın beraberinde yeni umutları ve güzellikleri de getirdiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de 2020'de Aydınlıların daha mutlu olması için çalışmalar yürüteceğini belirtti. Aydın'da 2020'de yeni yatırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu "2019 yılında temellerini attığımız birçok projemizi 2020'de hayata geçiriyor olacağız. Aydın çiftçisine, üreticisine müjdeli haberlerimiz olacak. Aydın'a yapacağımız yeni yatırımlarla gelecek hedeflerimizin peşinden gidiyoruz. Aydın çiftçisi daha fazla kazanacak, dolayısıyla Aydınımız da daha fazla kazanacak. Yeni yılın herkese mutluluk ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

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