Başkan Atay’dan personeline yeni yıl hediyesi

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, yılbaşı öncesi personelin yeni yılını kutladı.

Efeler Belediyesi personeli yeni yıl kutlamasında Başkan Atay ile bir araya geldi. Belediye Meclis Salonu’nda düzenlenen kutlamada Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay personele kravat ve fular dağıttı.

Yılbaşı tebrikinin ardından personele seslenen Başkan Atay, “Efeler Belediyesi’ni zorluklar içinde devraldık. Bu zorluklara, bırakılmış onca borca rağmen yine de mücadelemizi bırakmadık. Sözler verdik yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Manevi olarak en büyük iki projemizi gerçekleştirdik. Evlere ücretsiz süt dağıtırken, nefes almak isteyen annelerimiz için gündüz bakımevimizi açtık. Bunları birlikte çalışarak yaptık. 2020 yılında umuyorum ki bu zorlukları arkamızda bırakacak ve kentimize daha da iyi hizmetlerle hak ettiği değeri vereceğiz. Çalışacağız, ortaya başarılı işler koyacağız. Hepinizin yeni yılını kutluyorum, önümüzdeki yılların birlik beraberlik içinde huzurla geçmesi en büyük temennim” dedi.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.