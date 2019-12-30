Büyükşehir Nazilli’deki çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de alt yapı ve üst yapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Periyodik çalışmalarına devam eden ekipler, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen istek ve taleplere de anında cevap veriyor.

Vatandaşların talebi üzerine Nazilli Muammer Aksoy Mahallesi 1260 Sokak'ta kanalizasyon hattı yenileme çalışmaları kapsamında Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından bir çalışma gerçekleştirildi. Diğer taraftan Zafer Mahallesi'nde de yağmur suyu hattı çalışması yapan ekipler burada da bir çalışma yaptı. Çalışmaları yakından takip eden Zafer Mahallesi Muhtarı Mustafa Certel, "Büyükşehir Belediyesi'ne yaptığım müracaat değerlendirildi ve ekipler çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalardan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve ekiplerine teşekkür ederim" dedi.

ASKİ ekipleri bir diğer çalışmasını ise İstiklal Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Ekipler Mehmet Özalp Bulvarı'nda sorun oluşturduğu tespit edilen kanalizasyon ana hattını yeniledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de, Nazilli merkezdeki 23 Nisan Parkı'nda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Kuruyan ve tehlike oluşturulan ağaçların dallarını budayan ekipler, efe figürlü peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Çiçek dikimi ile sonlanan çalışmayı büyük beğeniyle takip eden vatandaşlar, parkın estetik bir görünüme kavuştuğunu söyleyip Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

AYDIN 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:05

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.