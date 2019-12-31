Söke İşletme Fakültesi’nde ilk yardım eğitimi verildi

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi tarafından düzenlenen ilk yardım semineri gerçekleşti.

Seminere, sivil toplum örgütleri temsilcileri, fakülte personel ve öğrencileri katıldı. Türk Kızılayı Aydın İlk Yardım Merkezi mesul Müdürü Uzay Tok’un gerçekleştirdiği seminerde, ilk yardımla alakalı temel uygulamalar, olay yeri, hasta kavramları hakkında bilgi verildi. Uzay Tok, solunum yolu tıkanıklıkları, havale, sara, kan şekeri düşmesi, kanama, yanık, donma, sıcak çarpması, yaralanma, zehirlenme durumlarında ilk yardıma ilişkin temel bilgiler, doğru ve yanlış bilinenler aktarıldı.

Seminerde ilk yardım bilgisinin gündelik yaşamda ve afet durumlarında önemine dikkat çeken bir konuşma yapan İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç, Türk Kızılayı İlk Yardım Merkezi Uzay Tok’a teşekkür belgesi verdi.

Seminer sonunda katılımcılara, Kızılay ilk yardım cep kitabı dağıtıldı.

AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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