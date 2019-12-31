Başkan Kaplan, yeni yılda çocukları unutmadı

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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın Valiliği Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukları Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, eşliğinde ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Çocuklarla birlikte pasta keserek kutlama yapan Belediye Başkanı Nedim Kaplan yaptığı açıklamada “ Hayat paylaştıkça daha anlamlı ve daha güzeldir. Bu vesileyle bizlerde yeni bir yıla girmenin mutluluğunu evlatlarımızla paylaşmak istedik. Çocukların yüzlerinde bir nebze tebessüm bıraktıysak ne mutlu bizlere” dedi.

Çocuklarla yeni yıl pastasını kesen Kaplan, sonrasında çocuklarla oynayarak onlarla vakit geçirdi.

AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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