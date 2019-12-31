Alıcık'tan Başkan Tuncer'e ziyaret

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Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanlığı'na atanan Nazilli Belediyesi eski başkanı Haluk Alıcık, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncer'i makamında ziyaret etti.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık ile beraberindeki MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın ve ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Söke Belediye Başkanı Levent Tuncer'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan ayrıca MHP'li Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Bakırcı ve Metin Sakalar'da hazır bulundu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncer, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık ve Yönetim Kuruluna görevlerinde başarılar diledi.

AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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