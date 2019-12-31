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Radyoloji Ana Bilim Dalı ‘Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu’ tarafından akredite edildi

İHA

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde yapılan kurum ziyareti ve değerlendirme sonrasında "Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi" almaya hak kazanan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı'na, düzenlenen tören ile yeterlik belgesi resmen teslim edildi.

Radyoloji Ana Bilim Dalı ‘Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu’ tarafından akredite edildi

Türk Radyoloji Yeterlik Kurulu (TRYK) tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde yapılan kurum ziyareti ve değerlendirme sonrasında “Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanan Üniversitemiz Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı’na, düzenlenen tören ile yeterlik belgesi resmen teslim edildi.
Radyoloji Toplantı Salon’unda gerçekleşen Akreditasyon Belgesi Takdim Töreni’ne, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık, Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Ünüvar, Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri, asistanlar ve personeller katıldı.
Radyoloji Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanı Prof.Dr. Can Zafer Karaman, ana bilim dalının 1996 yılındaki kuruluşundan, 2000’li yıllarda uzmanlık eğitiminin şekillendiği döneme, yeni hastaneye taşınılan günlerden de akreditasyon sürecine kadar yaşananları özetleyerek kat edilen mesafeyi katılımcılara aktardı.
Türk Radyoloji Yeterlilik Kurulu Başkanı Prof.Dr. Utku Şenol, aynı zamanda 84 ayrı branştan oluşan Tıpta Uzmanlık Dernekleri Eğitim Yeterlik Komisyonunun da Başkanı olduğunu, dünyada ve ülkemizde özellikle 2000’li yıllardan bu yana tıp eğitimi akreditasyon çalışmalarının giderek artan biçimde önem kazandığını, kurumsal yeterlik belgelerinin önümüzdeki yıllarda YÖK ve Bakanlıklar düzeyinde de aranan özellikler arasında yer alacağını belirtti.
Türk Radyoloji Ziyaret Kurulu Başkanı Prof.Dr. Süreyya Özbek yaptığı sunumda, Radyoloji Ana Bilim Dalı için hazırlanan raporu özetledi. Eğitimde olumlu raporun oluşmasında rol oynayan yönleri vurgulayan Prof. Özbek, akreditasyonun bir son nokta değil bir süreç olduğunu ve evrensel eğitim hedeflerine ulaşmak için gerekli önerilerin de raporda yer aldığını belirtti.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Erdem Ali Özkısacık ise, kurumsal olarak akreditasyon süreçlerine önem verdiklerini ve Tıp Fakültesi için de mezuniyet öncesi tıp eğitiminin akreditasyonu çalışmalarına başladıklarını söyleyerek, yeterlik belgesi alan Radyoloji Ana Bilim Dalı’na ve ziyareti gerçekleştiren TRYK üyelerine teşekkür etti.
Törende TRYK Başkanı Prof.Dr. Utku Şenol “Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesini” Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Alparslan Ünsal’a takdim etti. Ardından yapılan müzik dinletisi ile tören sona erdi.

AYDIN

31 Aralık 2019 Salı

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