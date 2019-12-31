Milli Parktaki kaçak ava 32 bin TL ceza

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda kaçak olarak avlanan 3 şahsa 32 bin TL para cezası uygulandı.

Bir çok canlı türüne ev sahipliği yapan Kuşadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda kaçak avcılığa geçit verilmiyor. Milli Parkta koruma faaliyetleri kapsamında yapıaln çalışmada, koruma ekibi ve Kemaldere Jandarma Karakolu ekipleri yasa dışı avlanan 3 adet şahsı yakaladı. Şahıslar hakkında yasal işlem yapılarak 32 bin TL para cezası kesildi. Suç aletlerine ve öldürülen 23 adet yaban ördeğine ekipler tarafından el konuldu.

AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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