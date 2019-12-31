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Nazilli Ticaret Odası’nda sertifika ve ödül töreni yapıldı

İHA

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan geleceğin işletme sahiplerine, motorlu araç satışı mesleki yeterlilik belgelerini alacak olan meslek mensuplarına ve odanın rayiç fiyat tespitinde çözüm ortağımı olan üyelerine plaket ve sertifikaları teslim edildi.

Nazilli Ticaret Odası’nda sertifika ve ödül töreni yapıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan geleceğin işletme sahiplerine, motorlu araç satışı mesleki yeterlilik belgelerini alacak olan meslek mensuplarına ve odanın rayiç fiyat tespitinde çözüm ortağımı olan üyelerine plaket ve sertifikaları teslim edildi.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve oda yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger, İŞKUR Nazilli Müdürü Yakup Ergenlik, davetliler, sertifika ve ödül almaya hak kazananlar katıldı. Odanın konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, herkesin üzerine düşen görevi yaptığında sıkıntılı dönemleri atlatmanın çok daha kolay olacağını ifade ederek, “Hepimizin malumu olduğu üzere 2019 yılı özellikle ekonomik ve mali yönden sıkıntıların yaşandığı, kredi temininde güçlük çekildiği zor bir yıl oldu. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen merkez bankasının öncülüğünde faizlerin düşmesi, kapasite kullanım oranının artma eğilimi göstermesi bizleri umutlandırmaktadır. Herkes üstüne düşeni yaptığında sıkıntılı dönemlerden geçmenin daha kolay olacağını ve böyle dönemlerin dayanışmayı daha da arttıracağını düşünüyorum.
Nazilli ticaret odası olarak bölgenin hak ettiği gelir düzeyine ulaşması, üretim yapan işletmelerimizin tamamının ihracat yapabilir hale gelmesi için gayret gösteriyoruz. Ege bölgesinin en eski meslek kuruluşlarından bir tanesi olarak kalkınmamızın tek çaresinin önce üretim daha sonra ihracat olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kaybedecek bir dakikamız dahi bulunmamaktadır. Nazilli bölgesi sadece tarım ve ziraat ile kalkınamaz. Mutlak surette tüm kurum ve kuruluşlar olarak işbirliği içinde sürdürülebilir bir yatırım ve ihracat hareketi başlatmalıyız. KOSGEB sertifikasını alacak olan girişimci arkadaşlarıma sesleniyorum; öncelikle başarılı olacağınıza inandığınız ve sevdiğiniz işi yapmaya çalışın. Eğer şartlar buna izin vermiyorsa o zaman daha önce yapılmayanı yapmaya gayret gösterin ve ilk olun. Uluslararası boyutu olan faaliyetler işletmeyi her dönemde ileri taşır ve rekabette avantaj sağlar. Bu ülke için sermayesini ve emeğini ortaya koyan, istihdam oluşturan müteşebbisler sayesinde kalkınmamız devam etmektedir.” dedi.

“Nazilli’de ilk MEYBEM Sınavı oda bünyesinde yapıldı”
Motorlu araçlar satışı yapan işletmelerimiz 13 Şubat 2018 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile yasal bir çalışma düzenine kavuştular. Yönetmeliğin getirdiği önemli değişikliklerinden bir tanesi mesleki yeterlilik belgesi olmayan bir kişinin bundan böyle oto alım satım işini yapamayacak olmasıydı. Nazilli Ticaret Odası olarak Aydın’da ilk defa MEYBEM Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavlarını gerçekleştirdik. Sınavlarda başarılı olan işletme sahiplerimizi tebrik ediyorum. Kamu ihale kanunu ve satın alma yönetmeliklerine göre; ticaret odası tarafından bir malın ya da hizmetin satın alımıyla ilgili yapılan fiyat tespiti, kamu alımlarında belirleyici olmaktadır. Bu konu aynı zamanda 5174 sayılı kanunun bize verdiği görevler arasında sayılmaktadır. Bize bu çalışmalarımızda destek olan, konularıyla ilgili iş ve hizmetlerde rayiç fiyatların belirlenmesinde katkıları bulunan üyelerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

“NazKoop ile üreticiye ve üreticimize destek olacağız”
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan da, ilçenin kalkınması açısından gösterdikleri çabalardan dolayı Ticaret Odası yönetimine ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederek, “Bugün güzel bir yeni yıl hediyesi aldık. Bu ülkede üreten ve çalışan herkese mekan, ekmek, aş ve iş var. İnşallah biz de süreç içerisinde yapılanmasını tamamladığımız NazKoop ile üreticiye ve üreticimize destek olacağız” dedi. Konuşmasının sonunda Nazillili girişimci Kozalak Reçeli ile ünlü Nilgün Şahin Özkurt’a övgüler yağdıran Başkan Özcan, “Buraya girerken öksürüğüm vardı. Öksürüğe iyi geldiğini bildiğim Nilgün Hanımın Kozalak Reçelinden biraz içtim. Üzerinden daha yarım saat geçmeden etkisini gördüm ve şu an çok rahatım. Nilgün hanıma sağlığa destek veren bu ürünü için çok teşekkür ediyor ve bu tür girişimci kadınlarımızın üretime ve ekonomiye katkılarından dolayı çok memnunum” dedi.

Nazilli Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen, KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerini başarıyla tamamlayan geleceğin işletme sahiplerine, motorlu araç satışı mesleki yeterlilik belgelerini alacak olan meslek mensuplarına ve odanın rayiç fiyat tespitinde çözüm ortağımı olan üyelerine plaket ve sertifikaları teslim edildi. Daha sonra Nazilli Ticaret Odasının açtığı kurslara katılarak girişimcilik sertifikası alanların odanın fuaye salonunda açmış olduğu stantlar gezildi.

AYDIN

31 Aralık 2019 Salı

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