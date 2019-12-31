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Atatürk Devlet Hastanesi ameliyathaneleri son teknolojiyle donatıldı

İHA

– Aydın Atatürk Devlet Hastanesi göz, boronkospi ve lokal ameliyathaneleri, gerçekleşen yenileme çalışmaları kapsamında son teknoloji cihazlarla donatıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi ameliyathaneleri son teknolojiyle donatıldı

– Aydın Atatürk Devlet Hastanesi göz, boronkospi ve lokal ameliyathaneleri, gerçekleşen yenileme çalışmaları kapsamında son teknoloji cihazlarla donatıldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; “Atatürk Devlet Hastanemiz göz, boronkospi ve lokal ameliyathanemiz tecrübeli uzman hekimimizle birlikte hizmet vermektedir. Fakat mevcut ameliyathanemiz yetersiz kaldığı için, en güncel son teknoloji cihazlarıyla donatıp, tümüyle yenileyip ameliyat şartlarına uygun standartlarda yenileme yapılmıştır. Aynı zamanda da aynı katta lokal cerrahi ve bronkoskopi odasını hizmete açmış, hizmet kalitesini arttırmıştır. Tüm bunlar medikal malzeme, medikal gaz sistemleri ameliyathane tavan lambaları, medikal cihazları ve tüm inşaat giderleri Yaklaşık 125 bin TL maliyetle faaliyete geçirdik.
Ameliyathanemizde alanında uzman, başarılı cerrahi ekibimiz hemen her ameliyatın yapılabildiği ameliyathanemizde hizmet vermektedir” denildi.

AYDIN

31 Aralık 2019 Salı

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