Kuşadası'nda kaçak içki deposuna operasyon

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Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince Kuşadası'nda gerçekleştirilen operasyonda 88 şişe sahte bandrollü içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince yeni yıl öncesi yapılan istihbarat çalışmasının ardından Kuşadası Hacıfeyzullah mahallesinde bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, değişik markalarda 88 şişe sahte bandrollü içki ile bu içkilerin şişelerine yapıştırılan ithalatçı firmaların sahte etiketleri ele geçirildi. Şüpheli V.O. isimli şüpheli, gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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