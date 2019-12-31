Didim'de sahte içki operasyonu

- AYDIN'ın Didim ilçesinde, bir iş yerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, çeşitli miktarlarda sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, pazar günü kentteki bir iş yerine operasyon düzenledi. Alkollü ürünlerin satıldığı dükkanda yapılan aramada; sahte bin 350 litre şarap, 37 litre rakı ve 2 litre viski ele geçirildi. Ayrıca 15 litre etil alkol, 2 alkol aroması ve 19 adet değişik ebatlarda boş cam şişe bulundu. Olayla ilgili M.A., gözaltına alındı.



AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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