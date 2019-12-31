Başkan Oktay’dan, hastanelere yeni yıl ziyareti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yeni yılı hastanede karşılayacak vatandaşları ziyaret etti.

Marmaris Devlet Hastanesi ve özel hastanelerde tedavi gören, yeni yıl gecesini de hastanede geçirecek hastalar unutulmadı. Belediye Başkanı Mehmet Oktay, hasta vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek, yeni yıl için sağlık ve mutluluk diledi. Özel bir hastanenin personeli ile birlikte yeni yıl pastası da kesen Başkan Oktay, tüm sağlık çalışanlarının da yeni yıllarını kutladı. Ziyaret karşısında moral bulan vatandaşlar da, Başkan Mehmet Oktay’a teşekkür etti.

AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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