ADÜ’ de batı müziği esintisi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano Konseri, Atatürk Kültür Merkezi Maendros Salonu’nda gerçekleşti.
Konserde, Prof. Dr. İrade Abbasova, Dr. Öğr. Üyesi Vasfi Çilingir, Okt. Devrim Yeşilpınar, lise öğrencilerinin katkılarıyla dinleyicilere batı klasik müziği ziyafeti yaşattılar. Yeni yıl nedeniyle düzenlenen konser, 2020’nin güzel geçmesi, huzur, mutluluk, sağlık getirmesi dilekleriyle sona erdi.
AYDIN
31 Aralık 2019 Salı
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