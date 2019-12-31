Somali'deki terör saldırısında ölen Turan Sevi, Aydın'da toprağa verildi

- SOMALİ'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda ölen 2 Türk'ten Turan Sevi (67), memleketi Aydın'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen terör saldırısında onlarca kişi yaşamını yitirirken, ölenler arasında buraya çalışmaya giden Türk vatandaşı kepçe operatörü Mehmet Kaplan (48) ile ustabaşı Turan Sevi de yer aldı. Türkiye'ye getirilen Sevi'nin cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu.

Evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibi Turan Sevi Turan Sevi için cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesi morgdan alınan Sevi'nin cenazesi Emirdoğan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından cenaze Umurlu Mahallesi Çarşı Camii'ne götürüldü. Cenaze namazına AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı ve Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı. Eşi Halide Sevi, kızları Dilek Akbaş, Demet Keser ve Gülden Girgin, damatları ve torunları Sevi'nin tabutu başında gözyaşı döktü. Ayak durmakta zorlanan Halide Sevi'yi, sağlık ekipleri sakinleştirerek kontrol altında tuttu. Torunlarından Eymen Girgin, dedesinin tabutunun başından ayrılmayarak fotoğrafını ve tabutunu okşadı. Öğleyin kılınan namazın ardından Sevi, Umurlu Mahallesi Çarşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Öte yandan Turan Sevi'nin 2 ay önce Somali'ye gittiği ve giderken ailesine 'Bu son gidişim' dediği belirtildi. Sevi'nin döndüğünde 5 yıl önce aldığı bahçeli evde yaşama hayali kurduğu öğrenildi.



AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:16

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:06

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.