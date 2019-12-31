Kuşadası’nda trafik bayan polislere emanet

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yılbaşı öncesi yapılan çalışmalar kapsamında yollar bayan trafik polislerine emanet edildi.

Kuşadası Emniyet müdürlüğü, trafik tescil müdürülüğü’nde görevli 2 trafik polisi artan şehiriçi trafiğine yön veriyor.

Sürücü Aylin Tura ise,kadın trafik polislerinin sahada görev yapmasından memnun olduklarını belirterek, “Kuşadası’nda ilk defa kadın trafik polislerini gördük. Trafiğimizin güvenli olması için hep görmek isteriz. Kadın memur görmek Kuşadası’nın daha huzurlu, güvenli olduğunun göstergesidir. Çünkü kadınlar daha güven vericidir” diye konuştu.

AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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