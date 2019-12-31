Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldürdü

AYDIN´ın Çine ilçesinde Halil Ö. (46), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan eniştesi Adil Bağdatlı´yı (80) sanayideki iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Sanayi Sitesi A Blok´ta bulunan oto yedek parçası satılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Halil Ö. ile eniştesi Adil Bağdatlı arasında iş yerinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Halil Ö., Bağdatlı'ya tabanca ile ateş etti. Bağdatlı kanlar içerisinde kalırken, silah sesini duyanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adil Bağdatlı'nın hayatını kaybettiği belirledi. Olaydan sonra kaçan Halil Ö. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



AYDIN 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:50

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