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Aydın’da gerçek kar yağmayınca 8 ton yapay kar yağdırıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kar jesti

İHA

Türkiye'nin en ılıman illeri arasında yer alan ve şehir merkezine ortalama 10 yılda bir kar yağışının gerçekleştiği Aydın'da vatandaşlar yeni yıla yapay kar yağışı altında girdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık yeni yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen yapay kar yağışı ile farkı bir gece yaşadı.

Aydın’da gerçek kar yağmayınca 8 ton yapay kar yağdırıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden kar jesti

Türkiye’nin en ılıman illeri arasında yer alan ve şehir merkezine ortalama 10 yılda bir kar yağışının gerçekleştiği Aydın’da vatandaşlar yeni yıla yapay kar yağışı altında girdi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kent Meydanı’nda toplanan kalabalık yeni yıl kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen yapay kar yağışı ile farkı bir gece yaşadı.
“8 ton sudan kar oluşturuldu”
Yeni yıla hazırlıkları kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Kent Meydanı’na yapay kar oluşturulan cihazlar yerleştirildi. Havanın kararması ile birlikte çalıştırılan cihazlardan yağan yapay kar ile Kent Meydanı beyaza bürünürken, kara hasret yaşayan Aydınlı vatandaşlar yeni yıla beyaz örtü üzerinde girdi. 8 ton sudan oluşturulan yapay kar ile doyasıya eğlenen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirip kendilerine jest yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçiolu’na teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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