Kuşadası'nda 2 uyuşturucu taciri yakalandı

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından vatandaşların huzurlu ve güven içerisinde bir yılbaşı geçirmesi amacıyla uyuşturucu madde satan kişi ve organizasyonlara yönelik olarak yapılan çalışmalar’da 2 kişi yakalandı



Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ilk olarak Ege mahallesi Akdeniz gıda uygulama noktasında durumundan şüphelenilen Ş.Ö. isimli kişinin yapılan üst aramasında bir miktar Kristal tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahsın yapılan sorgusunda 2 ayrı dosyadan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ekipler ayrıca, Ege mahallesinde Şükrü Küçük caddesi üzerinde yakaladıkları M.L.'nin (B) Uyuşturucu ticareti ve Karşılıksız yararlanma suçundan arandığını belirledi.

Çeşitli suçlardan arandığı tespit edilerek yakalanan 2 zanlı Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

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