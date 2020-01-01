TEMA Vakfı Aydın İl Temsilciliği ve ADÜ Genç TEMA Topluluğu üyesi üniversiteli gençler, 2020 yılına lavanta tohumu ekerek girdi.



Topluluk üyesi gençler ve TEMA gönüllüleriyle yeni yılı lavanta tohumu ekerek karşılayan TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, “2019 yılının 38. son toplantısını Efeler Belediyesi Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi Salonunda yaptık. Gündemdeki konular görüşüldükten sonra Adnan Menderes Üniversitesi Genç TEMA Topluluğu ve topluluk üyesi Berke Battal’ın organize ve temin ettiği lavanta tohumlarının saksılara ekimi etkinliği yapıldı. Adnan Menderes Genç TEMA Topluluğu üyesi gençlerimiz, 2020 yılına lavanta tohumu ekerek girmenin mutluluğunu yaşattılar.

Doğaya, toprağa, temiz su, temiz havaya, ormanlarımıza yaşanabilir bir çevreye sahip çıkan, bu amaçla etkinlikler yapan Adnan Menderes Üniversitesi Genç TEMA Topluluğumuz var. Gençlerimiz, Rektörümüz ve Dekanlarımızın öncülüğünde ‘Yeşil Kampus’ oluşturmak, kampus içinde her öğrencinin ağaçları olsun istiyorlar. Gençlerimiz fidan dikiminden, tohum tüplemeye, okullarda eğitimden, tanışma toplantılarına örnek etkinlikleriyle göğsümüzü kabartıyorlar. Gençlerimizin geleceğimiz adına örnek ve kalıcı etkinlikler yapılacağına inanıyor, sevgili gençlerimizi kutluyorum” dedi.

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