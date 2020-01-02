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Aydın, Denizli ve Muğla’da 269 bin 647 dekar tarım arazisi toplulaştırıldı

İHA

Aydın, Denizli ve Muğla’da 269 bin 647 dekar tarım arazisi toplulaştırıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, toplulaştırma çalışmaları kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla illerinde 269 bin 647 dekar alanın toplulaştırıldığını belirtti. Arazi toplulaştırması ile birlikte tarım alanlarına verilen sulama, tarla içi geliştirme işlemleri gibi hizmetlerin daha kolay ve verimli olduğu belirtildi.
Sulama projelerinin arazi toplulaştırmasına bağlı olarak uygulandığı takdirde parsel sınırlarına bağlı kalmadan en ekonomik şekilde, sulama, yol ve tahliye planlaması yapıldığını belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, arazi toplulaştırma projeleri ile kamulaştırma maliyetlerinin de yüzde 90 oranında azaldığını kaydetti.
Türkiye genelinde tarla içi geliştirme ve toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, ‘2019 yılında Aydın, Denizli ve Muğla illerinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklamada bulundu.
“2019 yılında Aydın’da 75 bin 165 dekar arazi toplulaştırıldı”
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Aydın ilimizde 2019 yılında 2 adet projede toplam 100.426 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 75.165 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış tapu tescil işlemleri ise kısa süre içerisinde gerçekleşecektir. Devam eden çalışmalarla 25 bin 261 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasını hedefliyoruz” dedi.
“2019 yılında Muğla’da 24 bin 170 dekar arazi toplulaştırıldı”
Genel Müdür Aydın, “Muğla ilimizde de 2019 yılında 1 adet projede toplam 66 bin 403 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 24 bin 170 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları tamamlanmış tapu tescil işlemleri ise kısa süre içerisinde gerçekleşecektir. Devam eden çalışmalarla 42 bin 233 dekar alanın 2020 yılı sonuna kadar toplulaştırılması hedeflenmektedir” dedi.
“2019 yılında Denizli’de 170 bin 312 dekar arazi toplulaştırıldı”
Genel Müdür Aydın, Denizli ilinde de 2019 yılında 2 adet projede toplam 315 bin 766 dekar alanda yürütülen toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 170 bin 312 dekar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları ile tapu tescil işlemleri tamamlanma aşamasında olduğunu kaydetti. Devam eden çalışmalarla 145 bin 454 dekar alanın 2020/2021 yılı sonuna kadar toplulaştırılmasını hedeflediklerini kaydetti.
DSİ Genel Müdürü Aydın, çalışmalar kapsamında; sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, ağaç kök sökümü, tarla dolgusu, eski arkların kapatılması, yol ve tarla içi geçişlerin yapımı ve tarla içi yol yapımı gibi tarla içi geliştirme hizmetleri işlerinin yapıldığını belirterek “Muğla, Denizli ve Aydın illerimizde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne kadar 5 proje dahilinde 269 bin 647 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin tamamının uygulanması sonucu 2020/2021 yılı sonuna kadar 212 bin 948 dekar alanda tarla içi geliştirme çalışmasının tamamlanması planlanıyor” diyerek bu projelerin yapılmasında kendilerine büyük destek veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ ye ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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