Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Takımı il ikincisi oldu

Aydın Kulüpler Arası Yüzme İl Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya katılan Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü takımı 378 puanla Aydın il ikincisi oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi yüzme havuzunda gerçekleşirken, şampiyonaya 11 kulüpten 376 sporcu katıldı.

Yarışmada Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Derin Deviren 50 metre Kurbağalama ve Serbest yarışında il birincisi, Ali Rıza Ertürk 50 metre Serbest ve Sırtüstü yarışlarında il birincisi, Noyan Morris 50 metre Kurbağalama yarışında il birincisi, İlkim Çamlı 50 metre Serbest, Kelebek ve Sırtüstü yarışlarında il birincisi oldu.

4x50 karışık bayrak yıldız erkek takımı il birincisi, 4x50 serbest Bayrak yıldız erkek takımı il birincisi, 4x50 karışık bayrak küçük bayan takımı il birincisi, 4x50 serbest bayrak küçük bayan takımı il birincisi, 4x100 küçük bayan takımı il birincisi, 4x100 Yıldız erkek takımı il birincisi, 4x50 karma serbest Bayrak Yıldız Takımı il birincisi oldu.

Efe Enver Deviren 50 metre sırt üstü yarışında gençlerde il ikincisi, Ceren Yılmaz 50 metre sırt üstü yarışında yıldız bayanlarda il ikincisi, 50 metre sırtüstü küçük bayanlarda Derin Deviren il ikincisi, Alya Dabağ il üçüncüsü, 50 metre kurbağalama yarışında yıldız bayanlarda İlkim Çamlı il ikincisi, 50 metre kelebek yarışında minik bayanlarda Masal Bayram il ikincisi, 50 metre kurbağalama yarışında minik bayanlarda Belinay Gökçen Çetin il üçüncüsü, 50 metre kurbağalama yarışında minik erkeklerde Ayberk Utkan Çetin il ikincisi oldu.

Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü antrenörü Devrim Deviren Aydın İl Şampiyonası yarışlarının geniş katılımla gerçekleşmesinin çok önemli olduğunu, Aydın'daki yüzme kulüplerinin sporcu sayılarının artış gösterdiğini söyledi. Antrenör Devrim Deviren; “Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü olarak elde ettiğimiz başarıdan memnunuz. Takım olarak çalışmalarımızın sonucunda takım halinde il ikincisi olarak kupayı aldık. Gelecek süreçte sporcu sayısında artış sağlayıp, daha başarılı bir kulüp olma yolunda emek vereceğiz. Müsabakaya katılan tüm sporcularımızı, başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca Söke Belediyesi'ne iki gün araç desteğinden dolayı başta Belediye Başkanımız Levent Tuncel'e çok teşekkür ediyorum” dedi.

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