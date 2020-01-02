Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz “Bembeyaz görünümlü değil, doğal görünümlü ürünleri tercih ediniz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz “Bembeyaz görünümlü değil, doğal görünümlü ürünleri ...

İHA

Gerek içerdiği besin değeri gerekse enfeksiyon ve virüslerin daha fazla yayıldığı kış döneminde vücut direncini arttırıcı özelliği dolayısıyla daha fazla tüketilen kuru inciri satın alırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz “Bembeyaz görünümlü değil, doğal görünümlü ürünleri tercih ediniz”

Gerek içerdiği besin değeri gerekse enfeksiyon ve virüslerin daha fazla yayıldığı kış döneminde vücut direncini arttırıcı özelliği dolayısıyla daha fazla tüketilen kuru inciri satın alırken bazı hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.
Ufresh Firmasının Üretim Müdürü, Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak, kuru incir alırken bembeyaz incirlerin değil doğal rengini korumuş ürünlerin tercih edilmesini tavsiye ederek “Kuru incir, beyaz ve tertemiz görünümü peroksit adı verilen kimyasal madde sayesinde almaktadır. Bu nedenle ürünün doğal görünümlü olmasına özen gösterin” dedi.
Dut familyasına ait bir meyve olan kuru incirin besin değerlerinin son derece yüksek olduğunu belirten Ufresh Üretim Müdürü Demirayak, “Kuru incir tarih boyunca insanoğlunun en çok tükettiği meyvelerden biri olmuştur. Faydaları saymakla bitmeyen kuru inciri alırken ve tüketirken bir takım unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor. Kurutulmuş halinin yaş meyvesine oranla besin değerleri daha yüksek olan incir, kurutulduğu zaman kalsiyum bakımından yaklaşık 5 kat daha zengin bir meyve haline gelir. Bu bakımdan inanılmaz bir enerji kaynağıdır. Fakat sağlığımız ve damak tadımız için alıp tükettiğimiz kuru inciri doğru seçemezsek sağlığımızı tehdit edebilir” dedi.
“Bembeyaz görünümüne aldanmayın”
İncirin anavatanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde faaliyetlerine devam eden ve kuru incir denildiğinde akla gelen firmaların başında yer alan Ufresh’in Üretim Müdürü, Ziraat Mühendisi Dinçer Demirayak incir alırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi. Ön çelikle damağa hitap eden ardından göze hitap eden ürünlerin tercih edilmesini tavsiye eden Ziraat Mühendisi Demirayak, “Maalesef peroksit adı verilen kimyasal madde ile incirin dış görünümünü oldukça beyazlatabiliyorlar. Bu nedenle kabukları beyaz tertemiz incirden uzak durulması gerekiyor. Bundan dolayı görüntüsü doğal olan incirleri satın almaya dikkat etmeliyiz. Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsur küftür. Kuru incirde, nemli ve sıcak ortamlarda üreyebilen, mantar sınıfına ait olan bir mikroorganizma olan küf çabuk üreme konusunda yeteneklidir. Kuru incirin üstünde veya içinde küfe rastlarsanız bu durum ürünün, sağlıklı ortamlarda saklanılmadığı, su ve nem ile temas ettiğine işarettir. Küf gördüğünüz kuru incirleri satın almamalıyız ve tüketmemeliyiz” dedi.
Bu konuda firma olarak toplumsal farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirten Demirayak, gıda sağlığına uygun olarak hijyenik şartlarda işlenen, uygun koşullarda saklanan ve gıda ile teması uygun maddeler kullanılarak paketlenen ürünlerin gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti
YEREL HABERLER Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti
Kuşadası’nda Cinayet zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Cinayet zanlısı yakalandı
Aydın’da Tuğba Özay fırtınası
YEREL HABERLER Aydın’da Tuğba Özay fırtınası
15 kaçakla yakalanan Suriyeli, 'göçmen kaçakçılığı'ndan tutuklandı
YEREL HABERLER 15 kaçakla yakalanan Suriyeli, 'göçmen ...
Efeler'de 'sıfır işgaliye' dönemi başladı
YEREL HABERLER Efeler'de 'sıfır işgaliye' dönemi başladı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 ...
Perihan teyzenin imdadına Başkan Özcan koştu
YEREL HABERLER Perihan teyzenin imdadına Başkan Özcan koştu
Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Takımı il ikincisi oldu
YEREL HABERLER Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Takımı il ikincisi ...
Fırtınalar, denizlerde daha riskli oluyor
YEREL HABERLER Fırtınalar, denizlerde daha riskli oluyor
Genç Çiftçi Projesi ile istiridye mantarı üretimine başladı
YEREL HABERLER Genç Çiftçi Projesi ile istiridye mantarı üretimine ...
Başkan Özcan, mesaiye saha çalışmalarını inceleyerek başladı
YEREL HABERLER Başkan Özcan, mesaiye saha çalışmalarını inceleyerek ...
MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'a 3 Hilalli Sürpriz
YEREL HABERLER MHP Aydın İl Başkanı Alıcık'a 3 Hilalli Sürpriz
Söke’de 2019 yılında 848 çift evlendi
YEREL HABERLER Söke’de 2019 yılında 848 çift evlendi
Aydın, Denizli ve Muğla’da 269 bin 647 dekar tarım arazisi toplulaştırıldı
YEREL HABERLER Aydın, Denizli ve Muğla’da 269 bin 647 dekar tarım ...
Söke’ de kariyer planlaması ve bilişim zirvesi düzenlendi
YEREL HABERLER Söke’ de kariyer planlaması ve bilişim zirvesi ...
Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi
YEREL HABERLER Davutlar MYO öğrencilerine çikolata eğitimi verildi
Nazilli'de 'Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi Verildi
YEREL HABERLER Nazilli'de 'Güvenli İnternet Kullanımı' Eğitimi ...
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi tutuklandı 
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi ...
İki katlı iş yerinde yangın
YEREL HABERLER İki katlı iş yerinde yangın
Aydın Büyükşehir İtfaiyesi yeni yıla görev başında girdi
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir İtfaiyesi yeni yıla görev başında ...
Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri
YEREL HABERLER Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri
Üniversiteli gençler 2020 yılına lavanta tohumu ekerek girdi
YEREL HABERLER Üniversiteli gençler 2020 yılına lavanta tohumu ...
Kuşadası'nda 2 uyuşturucu taciri yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 2 uyuşturucu taciri yakalandı
Aydın açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Aydın açıklarında 30 düzensiz göçmen yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X