Nazillili ortaokul öğrencisi Dilvin son yolculuğuna uğurlandı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 13 yaşındaki ortaokul son sınıf öğrencisi Dilvin Ak, gözyaşları altında son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli'deki özel bir hastanedeki tedavisi sırasında yaşamını kaybeden Nazilli Beşeylül Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Dilvin Ak, gözyaşları altında son yolculuğuna uğurlandı. Önceki gün akşam saatlerinde karnındaki şiddetli ağrı ve yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ancak sabaha karşı hayatını kaybeden Dilvin Ak’ı ailesi başta olmak üzere sınıf ve okul arkadaşları, vatandaşlar, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan, Şube Müdürü Latif Akgün, Beşeylül Ortaokulu Müdürü Hüsamettin Yılmaz, Öğretmenleri ile çok sayıda seveni son yolculuğuna birlikte uğurladı.

Anne ve babasının uzun yıllar önce ayrı yaşadıkları, dedesi ve annesi ile birlikte Nazilli’de yaşadığı öğrenilen Dilvin Ak’ın cenazesi önce dedesi, ablası ve annesi ile birlikte yaşadığı eve getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze Durasallı Mahallesi Camiinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Durasallı Mezarlığına defnedildi.

AYDIN 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:50

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