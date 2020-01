ADÜ’de Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu toplandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencileri korumak ve sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla Rektö Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatlarıyla oluşturulan RektörÖğrenci Danışman Kurulu’nun ikinci toplantısı Atatürk Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, akademik ve idari birim yöneticileri ile öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin düşüncelerinin, isteklerinin ve huzurlu olmalarının kendisi için büyük önem taşıdığını belirterek konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Sizler bizim evlatlarımızsınız. Bizim asli görevimiz sizlere sahip çıkmaktır. Sizleri geleceğimiz olarak görüyoruz. Sizlerden ricamız lütfen provokasyonlara gelmeyin. Sizler burada doğru yetişirseniz, gelecekte de bulunduğunuz ortamlarda doğru mesajlar verirsiniz ” şeklinde konuştu.

“Size Bir Telefon Kadar Uzağım”

Öğrencilerle birebir temasa geçerek bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyen Aldemir, oluşturacaklarıWhatsApp grubuyla bu iletişimin daha da sağlıklı hale geleceğine inandıkları söyledi. Prof. Dr. Aldemir, “WhatsAppgrubuna gelen mesajlar çok kıymetli. Bu mesajları bizzat takip edeceğim. Size bir telefon kadar uzağım” mesajını verdi.

“Üniversitenin İşlerliğiyle İlgili Her Noktada Sizler Olacaksınız”

RektörÖğrenci Danışman Kurulu üyesi olarak diğer öğrencilerden bir adım önde olduklarını belirten Aldemir, “Biz, sizin samimiyetinize güvenerek yola çıktık. Birimlerinizde ya da arkadaş çevrenizde saptadığınız sorunlu durumları bizlerle paylaşın. Sizler diğer öğrenci arkadaşlarınızdan bir adım önde olmak durumundasınız, çünkü onları siz koordine ediyorsunuz. Üniversitenin işlerliği ile ilgili her noktada sizler olacaksınız” dedi.

Üniversite olarak görünürlüğümüzün artması noktasında sosyal medya mecralarını önemsediğini ifade eden Aldemir, “Sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Bu mecralarda yapılan paylaşımları sizler de paylaşarak daha çok kişiye ulaşılmasını sağlayın” şeklinde konuştu.

Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hacı Murat Şahintüm birimlerden bir temsilci belirlemelerini isteyerek Rektör Öğrenci Danışma Kurulu üyelerine özel bir kimlik kartı basılacağını söyledi.

Öğrencilerden Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yelda Özsunar Dayanır ise “Sizlerle empati yaparak sorunları aşacağımıza inanıyorum. Gençlerimize bu anlamda güvenimiz tam. Beraber akıl yürüterek vatanımız için birlikte çalışacağız”dedi.

Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan Atıgan, yeni kimlik kartlarının sağladığı avantajlardan bahsederek öğrencilere her türlü bilişim sorununda kendisine ulaşabileceklerini belirtti.

Öğrencilerin birimlerinde saptadıkları sorunları ve yaşadıkları zorlukları tek tek dinleyen Rektör Aldemir, büyümeden önce, mevcutlarımızın niteliğini arttırmak gayretiyle çalışmalarını yürüteceklerini ifade etti. Her ay gerçekleşmesi planlanan toplantıların, bir sonrakinin 10 Şubat 2020 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

AYDIN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:50

GÜNEŞ 08:17

ÖĞLE 13:18

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:08

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.