ADH Onkoloji Merkezi’nde yılda 650 hasta tedavi görüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ADH Onkoloji Merkezi’nde yılda 650 hasta tedavi görüyor

İHA

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kemoterapi Merkezi'nde yıllık ortalama 650 hasta tedavi görüyor.

ADH Onkoloji Merkezi’nde yılda 650 hasta tedavi görüyor

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Kemoterapi Merkezi’nde yıllık ortalama 650 hasta tedavi görüyor.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Hastanemiz bünyesinde; 1 Tıbbi Onkolog, 3 Radyasyon Onkoloğu, 4 Nükleer Tıp Uzmanı ve 1 Pratisyen hekim ile Onkoloji hastalarına bütüncül bir yaklaşımla kanserde etkin teşhis, tanı ve tedavi imkanı sunuyoruz.
İlimizde bu özelliği ile Bakanlığımızca özellikli birim olarak tanımlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi olma yetkisine sahip kamu hastanesiyiz. Kemoterapi ünitemizde yıllık ortalama 650 hastaya 4 bin civarında kemoterapi uygulanmaktadır. Ünitemizde 22 yatak özellikli koltuk ve Bakanlığımız standartlarına uygun teknoloji ve donanımda Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi ile hafta içi her gün ihtiyacı olan hastalar tedavilerini almaktadır. Tıbbi Onkoloji polikliniğimizde görev yapan Uz. Dr. Veli SUNAR Ağustos 2019 da göreve başlamıştır. Şu anda günde ortalama 40 hasta ile hafta içi her gün hizmet vermektedir.
Radyasyon Onkolojisi bünyesinde ise yılda ortalama 810 hasta takibi yapılmakta olup, 1 LİNAC cihaz, 1 BT Simülatör, 2 Planlama sistemi mevcuttur. Aydın ilinin yanı sıra çevre illerden de hasta kabulü yapılmaktadır. Genel Cerrahi uzmanlarımız Onkolojik cerrahi kapsamındaki ameliyatlarını başarı ile gerçekleştirmektedirler. PETBT cihazının temini ile; kanser teşhisinde hastalarımızın başka merkezlere gönderilmesinin önüne geçilmiştir” denildi.

AYDIN

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:50
  • GÜNEŞ 08:17
  • ÖĞLE 13:18
  • İKİNDİ 15:47
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Efeler’de yenileme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Efeler’de yenileme çalışmaları devam ediyor
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
YEREL HABERLER Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden
YEREL HABERLER Otobüste bayılan yaşlı adama ilk müdahale şoförden
Kardan adam pazara indi satışlar patladı
YEREL HABERLER Kardan adam pazara indi satışlar patladı
Kadın yöneticiler ‘Cam Tavanı Kırıyor Projesi’ ekibi mentorlarla buluştu
YEREL HABERLER Kadın yöneticiler ‘Cam Tavanı Kırıyor Projesi’ ekibi ...
ADÜ’de Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu toplandı
YEREL HABERLER ADÜ’de Rektör-Öğrenci Danışman Kurulu toplandı
Kaymakam Soley ve Başkan İnal’dan miniklere anlamlı hediye
YEREL HABERLER Kaymakam Soley ve Başkan İnal’dan miniklere anlamlı ...
Didim’de eğitim camiası değerlendirme toplantısında bir araya geldi
YEREL HABERLER Didim’de eğitim camiası değerlendirme toplantısında ...
Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Didim'de 51 düzensiz göçmen yakalandı
Milletvekili Savaş’tan Libya Tezkeresi değerlendirmesi “Bu irade, aynı zamanda Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin varlığını istemeyen devletlere yönelik verilen tarihi bir cevaptır”
YEREL HABERLER Milletvekili Savaş’tan Libya Tezkeresi ...
13 yaşındaki Dilvin, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER 13 yaşındaki Dilvin, son yolculuğuna uğurlandı
Vali Köşger, Muay -Thai şampiyonunu ağırladı
YEREL HABERLER Vali Köşger, Muay -Thai şampiyonunu ağırladı
Suriyeli göçmen kaçakçısı Didim Polisinden kaçamadı
YEREL HABERLER Suriyeli göçmen kaçakçısı Didim Polisinden kaçamadı
Nazillili ortaokul öğrencisi Dilvin son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Nazillili ortaokul öğrencisi Dilvin son yolculuğuna ...
Aydın polisi geçit vermedi Asayiş Şubesi, "change çetesini çökertip 6 araca el koydu
YEREL HABERLER Aydın polisi geçit vermedi Asayiş Şubesi, "change ...
Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz “Bembeyaz görünümlü değil, doğal görünümlü ürünleri tercih ediniz”
YEREL HABERLER Kuru incir alırken nelere dikkat etmeliyiz “Bembeyaz ...
Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti
YEREL HABERLER Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti
Kuşadası’nda Cinayet zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda Cinayet zanlısı yakalandı
Aydın’da Tuğba Özay fırtınası
YEREL HABERLER Aydın’da Tuğba Özay fırtınası
15 kaçakla yakalanan Suriyeli, 'göçmen kaçakçılığı'ndan tutuklandı
YEREL HABERLER 15 kaçakla yakalanan Suriyeli, 'göçmen ...
Efeler'de 'sıfır işgaliye' dönemi başladı
YEREL HABERLER Efeler'de 'sıfır işgaliye' dönemi başladı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen 13 ...
Perihan teyzenin imdadına Başkan Özcan koştu
YEREL HABERLER Perihan teyzenin imdadına Başkan Özcan koştu
Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Takımı il ikincisi oldu
YEREL HABERLER Söke Yüzme Gençlik ve Spor Kulübü Takımı il ikincisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X