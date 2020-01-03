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Efeler’de yenileme çalışmaları devam ediyor

İHA

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın uygulamaya geçirdiği yeni hizmetlerle yoğun çalışmalar ortaya koyan belediye ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Efeler’de yenileme çalışmaları devam ediyor

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın uygulamaya geçirdiği yeni hizmetlerle yoğun çalışmalar ortaya koyan belediye ekipleri, mahallelerde yeni yol yapımı ile ihtiyaç duyulan bölgelerde bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kent genelinde erişimin kolay sağlanması için ulaşım çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ekipler, Zeybek Mahallesi ve Efeler Mahallesi’nde kaldırım yapımı ile yol kenarındaki su gideri tamiratı işlerine hızla devam ediyor.
Çevreye verilen rahatsızlığı en aza indirmek için gösterilen özenin dikkat çektiği çalışmalar, mahalle sakinlerini memnun etti. Yolların ve kaldırımların yeterince eskidiğini söyleyen vatandaşlar, belediyenin çalışmasının çok yerinde bir hizmet olduğunu belirtti.
Efeler Belediyesi’nin yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarının periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği bildirildi.

AYDIN

03 Ocak 2020 Cuma

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